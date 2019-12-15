Умер один из руководителей Гостелерадио СССР

Михаилу Ненашеву было 90 лет

Журналист, педагог, учёный и государственный деятель Михаил Ненашев умер в возрасте 90 лет. В 1989-90 годах он возглавлял Госкомитет СССР по телевидению и радиовещанию.

При Ненашеве на телевидении появились сеансы Анатолия Кашпировского и Алана Чумака. По задумке телевизионного руководства, их транслировали с целью снижение уровня раздражения в обществе.

В 1989 году на июньском пленуме ЦК КПСС прозвучали обвинения в адрес Ненашева, что на телевидении происходит очернение страны, не показывается ничего светлого и радостного. Спустя несколько месяцев на посту председателя Гостелерадио Ненашева сменил Леонид Кравченко.

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