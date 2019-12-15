Плющенко против Тутберидзе: после ухода Загитовой разгорается нешуточный скандал

Кто победит в заочной схватке?

После заявления Алины Загитовой о приостановке карьеры в спортивной среде разразился настоящий скандал. Сначала тренер Татьяна Тарасова усомнилась в том, что Загитова вернётся на большой лёд. Команда тренера Загитовой Этери Тутберидзе напомнила Тарасовой, что за три программы Алина показала результата больше, чем некоторые спортсмены за десять.

Последовала реакция и на мнение, высказанное Евгением Плющенко. Он предположил, что Загитова взяла паузу в том числе, чтобы определиться с наставниками. "Евгений, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить готовых спортсменов только мешают нашей работе", - написала команда Тутберидзе.

Далее заочная перепалка в Instagram продолжилась. Сегодня, 15 декабря Евгений Плющенко отреагировал огромным постом на обвинения в переманивании спортсменов. 37-летний спортсмен назвал реакцию на его первые высказывания о Загитовой хамской. Никогда не пытался заманить Алину в свою команду. Тем более унижая вас. Понимаю, что очень легко моделировать поведение других людей, судя по себе", - ответил команде Тутберидзе раздосадованный фигурист.

Не исключено, что заочный обмен колкостями между командами двух прославленных тренеров продолжится.

Напомним, 13 декабря Алина Загитова заявила о приостановке спортивной карьеры. В декабре она снялась с показательных выступлений в финале Гран-при из-за травмы. При этом спортсменка не уходит из сборной по фигурному катанию и продолжит тренировки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"