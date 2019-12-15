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Есть ли будущее у беспилотных автомобилей?

14:47
  • воскресенье
  • 15 декабря 2019

Скоро они заменят машины с водителями

На подмосковном полигоне прошли соревнования беспилотных автомобилей. Пять команд российских разработчиков выясняли, у кого лучше получилось создать автопилот, способный вести машину в условиях зимнего города. Всё было максимально приближено к реальности: настоящие перекрёстки, пешеходы-манекены и живые водители в качестве массовки. Когда беспилотники заменят машины с водителями? Ответ на этот вопрос искал Илья Данильцев (смотрите видео).

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Испытания беспилотных автомобилей
Испытания беспилотных автомобилей
Испытания беспилотных автомобилей
Испытания беспилотных автомобилей
Испытания беспилотных автомобилей
Испытания беспилотных автомобилей
Испытания беспилотных автомобилей
Испытания беспилотных автомобилей
Испытания беспилотных автомобилей
Испытания беспилотных автомобилей
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