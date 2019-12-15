Раскрыт секрет успеха "Белого солнца пустыни"

Картина вышла на экраны 50 лет назад

Ровно полвека назад, в середине декабря 1969 года на экраны страны вышла кинолента, ставшая культовой - "Белое солнце пустыни". И вроде бы нет ничего сверхъестественного в истории товарища Сухова, который через пески держит путь к жене Катерине Матвеевне и попадает в передряги. Но - "Восток дело тонкое", "Я мзду не беру, мне за державу обидно" и "Таможня даёт добро!" - эти фразы ушли в народ, а персонажи стали символами. Ольга Стрельцова попыталась раскрыть секрет популярности фильма (смотрите видео).

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