ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Раскрыт секрет успеха "Белого солнца пустыни"

15:09
  • воскресенье
  • 15 декабря 2019

Картина вышла на экраны 50 лет назад

Ровно полвека назад, в середине декабря 1969 года на экраны страны вышла кинолента, ставшая культовой - "Белое солнце пустыни". И вроде бы нет ничего сверхъестественного в истории товарища Сухова, который через пески держит путь к жене Катерине Матвеевне и попадает в передряги. Но - "Восток дело тонкое", "Я мзду не беру, мне за державу обидно" и "Таможня даёт добро!" - эти фразы ушли в народ, а персонажи стали символами. Ольга Стрельцова попыталась раскрыть секрет популярности фильма (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"
Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"
На съёмках фильма "Белое солнце пустыни"
На съёмках фильма "Белое солнце пустыни"
Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"
Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"
Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"
Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.