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Ротару рассыпалась в комплиментах россиянам

16:47
  • воскресенье
  • 15 декабря 2019

На концертах певицы в Москве был аншлаг

София Ротару дала ещё один концерт в Москве. Выступление украинской певицы прошло с аншлагом. Сама она в восторге от того, как её встретила публика. "Вот оно счастье с моими зрителями! Бесподобный концерт! Я счастлива, как никогда!" - заявила украинская артистка после концерта "Легенды Ретро FM".
София Ротару произвела фурор на концерте в России

Такая же атмосфера царила неделю назад в зале "ВТБ-Арена", там прошла запись телеконцерта "Песня года". София Ротару сияла от счастья после своего выступления. Зрители рукоплескали стоя украинской певице несколько минут.

София Ротару проигнорировала нападки в свой адрес и прилетела в Россию.  Бойкот не удался: певицу с триумфом встретили в Москве, несмотря на развёрнутую в СМИ и соцсетях травлю.

Напомним, что за несколько дней до приезда Ротару в Москву сенатор Валерий Рязанский заявил: культура не может быть вне политики. Он призвал поклонников украинской певицы не покупать билеты на её концерты. Член Совета Федерации сделал такое заявление в связи с тем, что Ротару ранее критиковала нашу страну. С аналогичным призывом выступил публицист и телеведущий Анатолий Вассерман. Он отметил, что Ротару действует по принципу "ничего личного - только бизнес".

За украинскую певицу вступились российские артисты и политики. Народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал её человеком мира, продюсер Иосиф Пригожин попросил медиасообщество дать возможность исполнительнице спокойно доживать свои годы и оставаться в профессии, а экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что гастроли украинских звёзд в России могут стать отличным шагом для нормализации отношений между нашими странами.

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