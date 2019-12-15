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Плакал у печки: мать Преснякова раскрыла тайну его расставания с Орбакайте

19:47
  • воскресенье
  • 15 декабря 2019

Это был сложный период в жизни певца

Владимир Пресняков тяжело пережил разрыв с Кристиной Орбакайте. Десятилетний союз двух звёзд, так и не закреплённый на бумаге, распался в 1996 году.
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"Приехал как-то, прислонился к печке, отвернулся к окошку и расплакался. Сознался, что они расстаются. Очень переживал. Но потом сказал: "Вот и Игорь Николаев развелся..." А я ему: "На других не смотри", - рассказала в интервью журналу "Антенна" мама Владимира.

Елена Преснякова сохранила прекрасные отношения с Кристиной. Она обращается к ней Крисуля.

Я по натуре — человеколюб, понимаю любого, поэтому и с невестками сойтись не составило труда.

Преснякова также предположила, по какой причине её сын и дочь Примадонны разошлись. "Думаю, Крисуля рассталась с Вовой из-за того, что сама начала работать. Вове хотелось, чтобы она больше времени проводила в семье", - сказала мать Владимира Преснякова.

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