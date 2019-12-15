Молодой муж избил Ирину Лобачёву

Фигуристка написала заявление в полицию

Фигуристка Ирина Лобачёва откровенно рассказала о разводе с молодым мужем – тренером Иваном Третьяковым. Он на 17 лет младше чемпионки мира и Европы. 46-летняя спортсменка пришла в гости к Лере Кудрявцевой в её программу "Секрет на миллион" (канал НТВ).

Лобачёва подала на развод после того, как Иван поднял на неё руку. "Он меня избил просто. Было несколько раз. Я сама не подарок, поэтому могла и сама спровоцировать. Честно говоря, некоторые скандалы не помню, из-за чего начались", - разоткровенничалась фигуристка.

Наверное, это и привело к моему решению. Если это сейчас происходит, что же будет дальше?

После рукоприкладства Лобачёва написала заявление в полицию, но из жалости к мужу забрала его. Сам он отрицал побои и свали всё на супругу: дескать, Лобачёва пьёт и даже когда-то лечилась от зависимости в клинике.

Первым мужем Лобачёвой был её партнёр Илья Авербух. В 2004 году у пары родился сын Мартин. Тремя годами позже супруги развелись. В 2009-11 годах жила в неофициальном браке с актёром Дмитрием Марьяновым. Позже вышла замуж за тренера по фигурному катанию Ивана Третьякова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"