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Что известно о Мисс мира-2019

19:19
  • воскресенье
  • 15 декабря 2019

Победительница конкурса красоты - разносторонняя личность

"Мисс мира – 2019" стала представительница Ямайки, 23-летняяя красавица  с тёмным цветом кожи Тони-Энн Сингх. О ней известно, что девушка изучает феминологию (науку о положении женщины в обществе) и занимается волонтёрством.
Студентка из Ростовской области стала "Мисс Россия-2019"

Ещё Сингх интересуется психологией, а среди её увлечений кулинария,  ведение видеоблога и пение. В своей речи она заявила о желании изменить мир к лучшему, пишет "Комсомольская правда".

Мне кажется, что на этой сцене я представляю нечто особенное - поколение женщин, которые стремятся изменить мир. Моя отличительная черта - это моя страсть помогать другим женщинам.

Финал мирового конкурса с традиционным королевским размахом прошёл 14 декабря в Лондоне. Обладательница титула "Мисс Россия - 2019" Алина Санько вышла в полуфинал, но не оказалась среди пяти девушек, которым удалось оказаться в финале.

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Мисс мира-2019 Тони-Энн Сингх
Мисс мира-2019 Тони-Энн Сингх
Мисс мира-2019 Тони-Энн Сингх
Мисс мира-2019 Тони-Энн Сингх
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