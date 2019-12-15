Что известно о Мисс мира-2019

Победительница конкурса красоты - разносторонняя личность

"Мисс мира – 2019" стала представительница Ямайки, 23-летняяя красавица с тёмным цветом кожи Тони-Энн Сингх. О ней известно, что девушка изучает феминологию (науку о положении женщины в обществе) и занимается волонтёрством.

Ещё Сингх интересуется психологией, а среди её увлечений кулинария, ведение видеоблога и пение. В своей речи она заявила о желании изменить мир к лучшему, пишет "Комсомольская правда".

Мне кажется, что на этой сцене я представляю нечто особенное - поколение женщин, которые стремятся изменить мир. Моя отличительная черта - это моя страсть помогать другим женщинам.

Финал мирового конкурса с традиционным королевским размахом прошёл 14 декабря в Лондоне. Обладательница титула "Мисс Россия - 2019" Алина Санько вышла в полуфинал, но не оказалась среди пяти девушек, которым удалось оказаться в финале.

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