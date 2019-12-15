Она его бьёт: трудное отцовство Сергея Лазарева

Певец рассказал о своих детях

Сергей Лазарев рассказал о том, как непросто быть отцом. Год назад у него родилась дочка Аня. Несмотря на плотный гастрольный график, певец старается максимум времени проводить с детьми. Они, конечно, могут повздорить между собой.

"Никита очень любит Аню. Она его бьёт, а он терпит. Я говорю: "Подожди, Никитушка, она пока не может ничего объяснить, не понимает ничего, поэтому терпи", - рассказал Лазарев Ивану Урганту на Первом канале.

Недавно 36-летний артист признался Лере Кудрявцевой, с которой у него несколько лет назад были отношения, что кроме пятилетнего сына Никиты растит ещё и годовалую дочь Аню. Певец не показывал малышку никому, новость о ней стала сенсацией. Кто мама детей – Сергей не говорит, но известно, что Никита и Анна были зачаты из одного и того же биоматериала.

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