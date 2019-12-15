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Эксперимент с самозанятыми расширят ещё на 19 регионов

16:27
  • воскресенье
  • 15 декабря 2019

Соответствующий закон подписал Владимир Путин

Эксперимент по налогообложению самозанятых граждан расширяется ещё на 19 регионов. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин.
Работодателей накажут за использование самозанятых

С 1 января 2020 года нововведение заработает в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, в Югре и Башкирии. Налоговый режим для самозанятых включает в себя страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования, но не предполагает отчислений в Пенсионный фонд.

Схема хорошо зарекомендовала себя в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. Все, кто работает самостоятельно, не по найму и при этом не зарабатывает более 200 тысяч рублей в месяц, может отчислять 4% со своих доходов. Это значительно ниже установленного в России подоходного налога для наёмных работников.

 

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