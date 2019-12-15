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В Кремле рассказали о разногласиях между Путиным и Зеленским

18:57
  • воскресенье
  • 15 декабря 2019

Противоречия остаются

Согласия между президентами России и Украины нет, констатировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, стороны начали разговаривать, но пока не могут прийти к соглашению по нескольким темам. О каких вопросах идёт речь, Песков не сказал.
Зеленский пошёл ва-банк после встречи с Путиным

Он добавил, что во время нормандского саммита в Париже Путин и Зеленский общались совсем немного - 10–15 минут, пока их не прервал президент Франции Эммануэль Макрон.

Представитель Кремля участвовал в программе Первого канала "Большая игра". Там шла речь о встрече в Париже нормандской четвёрки.

Ранее Владимир Зеленский так прокомментировал переговоры со своим российским коллегой: глава Украины сказал, что с Путиным тяжело договариваться, так как он подробно изучает каждый вопрос, разбирает его на детали.

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