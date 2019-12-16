ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-учительница из России попала в рейтинг миллиардеров

08:30
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Ее обогатил интернет-магазин

Основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук попала в список самых заметных бизнесменов, которые стали миллиардерами в 2019 году. Рейтинг составил журнал Forbes.
Forbes назвал самых богатых женщин в России

По данным издания, 44-летняя Татьяна Бакальчук стала второй предпринимательницей в России, чье состояние достигло 1 миллиарда долларов. Первой российской миллиардершей стала Елена Батурина, вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.  

Forbes напоминает, что Татьяна Бакальчук запустила интернет-магазин Wildberries в 2004 году, когда находилась в декретном отпуске. Сейчас ее компания сотрудничает с 15 тысячами брендов. Сайт Wildberries каждый день посещает два миллиона граждан России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Выручка магазина в прошлом году составила 1,9 миллиарда долларов. 

Раньше Бакальчук работала учительницей английского языка. У нее четверо детей. 

Всего в рейтинг самых примечательных новичков-миллиардеров текущего года вошли 200 человек. Среди них, например, Джордж Томас Дэйв, который основал компанию по производству комбучи (напитка на основе чайного гриба), или Кайли Дженнер, запустившая свою линию косметики.

В списке миллиардеров впервые оказалась бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса. Их развод в этом году называют самым дорогим в истории, поскольку Безос считается самым богатым бизнесменом в мире. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Татьяна Бакальчук
Татьяна Бакальчук
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.