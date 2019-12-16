Экс-учительница из России попала в рейтинг миллиардеров

Ее обогатил интернет-магазин

Основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук попала в список самых заметных бизнесменов, которые стали миллиардерами в 2019 году. Рейтинг составил журнал Forbes.

По данным издания, 44-летняя Татьяна Бакальчук стала второй предпринимательницей в России, чье состояние достигло 1 миллиарда долларов. Первой российской миллиардершей стала Елена Батурина, вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Forbes напоминает, что Татьяна Бакальчук запустила интернет-магазин Wildberries в 2004 году, когда находилась в декретном отпуске. Сейчас ее компания сотрудничает с 15 тысячами брендов. Сайт Wildberries каждый день посещает два миллиона граждан России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Выручка магазина в прошлом году составила 1,9 миллиарда долларов.

Раньше Бакальчук работала учительницей английского языка. У нее четверо детей.

Всего в рейтинг самых примечательных новичков-миллиардеров текущего года вошли 200 человек. Среди них, например, Джордж Томас Дэйв, который основал компанию по производству комбучи (напитка на основе чайного гриба), или Кайли Дженнер, запустившая свою линию косметики.

В списке миллиардеров впервые оказалась бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса. Их развод в этом году называют самым дорогим в истории, поскольку Безос считается самым богатым бизнесменом в мире.

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