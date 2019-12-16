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Видео с места крупной аварии в Нижегородской области

08:39
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением

В Нижегородской области произошло серьезное ДТП - перевернулся пассажирский автобус. Четверо из 25 пострадавших  получили серьезные травмы и находятся под наблюдением врачей. Один из них - в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел на трассе в Балахнинском районе. По версии регионального МВД, водитель не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась. Аварию могла  спровоцировать непогода: шел снег с дождем,  это осложняло видимость на  дороге. 

Как сообщает "ТВ Центр", всего в салоне находились 49 человек. Они направлялись из Иванова в Дзержинск.

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Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
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