Видео с места крупной аварии в Нижегородской области

Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением

В Нижегородской области произошло серьезное ДТП - перевернулся пассажирский автобус. Четверо из 25 пострадавших получили серьезные травмы и находятся под наблюдением врачей. Один из них - в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел на трассе в Балахнинском районе. По версии регионального МВД, водитель не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась. Аварию могла спровоцировать непогода: шел снег с дождем, это осложняло видимость на дороге.

Как сообщает "ТВ Центр", всего в салоне находились 49 человек. Они направлялись из Иванова в Дзержинск.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"