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Главную новогоднюю елку страны доставили в Кремль

08:51
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Для нее уже приготовили тысячи игрушек и более километра гирлянд

Главную новогоднюю ёлку страны доставили в Кремль. 27-метровое дерево возрастом более 90 лет  срубили в минувшую пятницу в Бородинском лесничестве Подмосковья.

Перед отправкой в столицу ель упаковали и поместили на специальную грузовую платформу. Минувшей ночью новогодний автопоезд прибыл на Красную площадь. Дед Мороз вручил офицеру охраны подорожную грамоту, и через Спасские ворота автомобиль въехал на территорию Кремля, передает "ТВ Центр". Этот манёвр,  требующий от  водителя предельной точности, прошел  успешно.

Теперь главную ёлку страны предстоит установить на Соборной площади. Украшать ее будут несколько дней. Для  этого приготовили тысячи игрушек и более километра гирлянд. В этом году для оформления выбран стиль  народных промыслов. Все должно быть готово к 23 декабря. А уже 25 состоится традиционный детский праздник общероссийской ёлки в Государственном Кремлёвском дворце.

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