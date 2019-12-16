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Террористы готовят новые провокации в Сирии

09:21
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

В район Алеппо движется реактивная установка

В Сирии террористы обстреливают населенные пункты в провинции Хама на границе с Идлибом.  Больше всего пострадал поселок Карназ, который находится на шоссе, который соединяет Хомс и Алеппо. Огонь ведется из реактивных установок - ранения получили десятки людей. По данным сирийских  правительственных войск, боевики готовят новые провокации.

Небольшой поселок Карназ, в двух десятках километров от границы с Идлибом. Последний опорный пункт боевиков в Сирии. В конце августа вооруженная оппозиция согласилась поддерживать в зоне деэскалации режим тишины, местные жители облегченно вздохнули. Думали, самое страшное позади. И бесконечные обстрелы их деревни на этом прекратятся. Но не тут то было. В последние две недели артналеты только усилились. Если раньше, боевики пускали в ход только минометы, то теперь почти каждый день ведут огонь из систем залпового огня.

Террористы открывали огонь по деревням из реактивных установок, не разбирая -были в них подразделения сирийской армии или только крестьянские семьи. Один из таких снарядов попал в дом. Отметины от осколков повсюду. День, когда во дворе раздался оглушительный взрыв, Халед запомнил на всю жизнь.

"У меня четверо детей, у сына ранение в живот, дочку ранило в ногу, младшего ранило в голову. У старшего до сих пор осколок в руке", - рассказал Халед Ахмед, житель провинции Хама.

И таких историй - на каждой улице. Хотя до войны Карназ считался в округе самым крупным и зажиточным поселком. Население - 20 тысяч. Процветающие фермерские хозяйства, которые выращивали пшеницу. Сегодня в полях пусто. Ни души. Только разбитая техника.

"В последнее время здесь стреляют всё сильнее - 70 человек погибли, люди очень боятся и прячутся от обстрелов в подвалах", - заявил глава администрации Корназа Ибрагим Аль Мустафа.

Никаких договоренностей разрозненные и бесконечно конфликтующие между собой группировки боевиков придерживаться не собираются. Террористы атакуют позиции сирийской армии. А на днях разведка правительственных войск зафиксировала и передвижение  нескольких реактивных установок в район Алеппо. Это значит только одно. Боевики готовят новые провокации.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр". Сирия.

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