Эрдоган напомнил Трампу о позорной странице в истории США

Об нельзя молчать, говоря об Америке

Анкара готова закрыть свои военные базы для американцев в ответ на санкции Вашингтона. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он пояснил, речь идет о базах Инджирлик и Кюреджик.

Первая находится на юге Турции. Аэродром используют ВВС США, он считается самой восточной базой американцев в регионе. Там же размещены 50 ядерных авиабомб Бэ-61. Кюреджик - место, где развернуты элементы противоракетной обороны НАТО в Европе, напоминает "ТВ Центр".

Напряженность в отношениях США и Турции возникла из-за покупки Анкарой российских комплексов С-400. Вашингтон требовал отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot, угрожая в противном случае санкциями. На прошлой неделе Конгресс согласовал проект оборонного бюджета США, который ещё должен подписать Дональд Трамп. Документ запрещает передачу Турции американских истребителей пятого поколения F-35.

"Нам нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке? Это позорная страница США! Турция даст ответ на любые санкции США. Мы сядем и решим. Если нужно будет, то закроем и Инджирлик, и Кюреджик", - заявил Эрдоган.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"