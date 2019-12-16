Трамп потребовал извинений за слежку

Американского президента разозлило заявление экс-главы ФБР

В США в центре внимания - интервью бывшего директора ФБР Джеймса Коми телеканалу Fox News. В воскресенье в беседе с журналистами он признал свою неправоту при ведении слежки за предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016 году. Интервью - не на шутку разозлило американского президента. Он потребовал извинений от бывшего директора спецслужбы и подверг резкой критике журналистов Fox News, которые всегда пользовались особым расположением главы Белого Дома.

Бывший глава ФБР Джеймс Коми в прямом эфире канала Fox News признаёт свои ошибки. Они касаются слежки за предвыборным штабом будущего главы государства Дональда Трампа. Эти нарушения подтверждены в пятницу в докладе генинспектора Минюста Майкла Хоровица.

"Да, он был прав, а я нет. Я слишком полагался на процедуры, которые ФБР и Минюст формировали более 20 лет. Я считал эти процедуры достаточно надежными. Семнадцать пунктов, которые следовало указать, или по крайней мере обсудить, или охарактеризовать как-то иначе. Это неприемлемо, поэтому он прав, а я нет", - заявил Коми.

Но что толку? Если Коми и чувствует свою вину, то только за то, что не смог помочь демократам на тех выборах "утопить Трампа". На фоне документальных свидетельств своих просчётов сложно отпираться. Впрочем, отставник Коми уже ничем не рискует. Он, как говорят в таких ситуациях, уже "сбитый лётчик". А сам президент этот эфир смотрел внимательно и быстро отреагировал в твитере.

"Итак, теперь Коми признает, что был неправ. Вот это да! Но делает он это только потому, что его поймали с поличным. На самом деле его поймали давным-давно. Так каковы же последствия его противоправного поведения? Может быть, это годы тюрьмы? И где извинения передо мной и другими, Джим?" – написал Трамп.

Но ни извинениями, ни судебными разбирательствами нарушений со стороны противников Трампа пока и не пахнет. Более того, они в активной фазе наступления. Куда более опасен для президента сейчас Адам Шифф - один из главных инициаторов процедуры импичмента. Он тоже в эфире Fox.

"Мы обвиняем президента в превышении полномочий и препятствовании расследованию. Это одни из самых серьёзных нарушений, которое могут быть со стороны президента, потому что вредит балансу во власти. Мы должны быть уверены, что больше такого не произойдёт", - сказал глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

За приглашение в эфир своих злейших врагов Трамп ещё накануне жёстко раскритиковал телеканал Fox News, заявив, что все производители фейковых новостей отомрут, а на их место придут другие. Такое вот предупреждение ещё недавно самому любимому каналу президента.

Но Fox пытается быть корректным и избежать обвинений в однобокости. И в этом эфире Адам Шифф говорит, что уверен: на следующей неделе Палата представителей проголосует за импичмент по тем статьям, которые утвердил юридический комитет. Если так, то дело уйдёт в Сенат, а там превратится в суд над президентом Трампом. Хоть и бесперспективный - голосов для отстранения его от власти всё равно не хватит. Пока это только давление, чтобы подпортить Трампу его нынешнюю кампанию. Но команда действующего президента, похоже, готовит серьёзную контратаку: сенатор Круз сообщил, что президенту разрешат вызвать на слушания по импичменту сына бывшего вице-президента страны Хантера Байдена. И "украинское дело", инициированное демократами против Трампа, может обернуться против них самих, когда начнут всплывать все подробности "подвигов" семьи Байден на Украине. А возможно и не только там.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"