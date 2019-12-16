Предложен новый способ расселения из ветхого жилья

Он нацелен на малоимущих россиян

Россиянам, проживающим в аварийных или ветхих домах, могут дать возможность переехать в новое жилье за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых.

С такой инициативой выступил Депутат Госдумы Дмитрий Юрков ("Единая Россия"). Его пакет поправок к законопроекту "О внесении изменений в Жилищный кодекс" уже отправлен вице-премьеру России Виталию Мутко.

Это возможное нововведение объясняется материальным положением владельцев аварийного жилья - обычно это малоимущие люди, которые не могу выплачивать ипотеку на общих условиях. В связи с этим жильцам нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения жилищного вопроса, уверен Юрков.

Банки должны быть готовы к гибким договорам, чтобы на людях "не висели долги", а государство в некоторых случаях может, например, субсидировать сделку, пишет газета "Известия".

После уплаты ежемесячного 3% взноса, у жильцов должны оставаться как минимум два прожиточных минимума, уверен парламентарий.

Видео: кто на самом деле заплатит за капремонт ветхого жилья

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