Предложен новый способ расселения из ветхого жилья

Он нацелен на малоимущих россиян
Россиянам, проживающим в аварийных или ветхих домах, могут дать возможность переехать в новое жилье за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых.
С такой инициативой выступил Депутат Госдумы Дмитрий Юрков ("Единая Россия"). Его пакет поправок к законопроекту "О внесении изменений в Жилищный кодекс" уже отправлен вице-премьеру России Виталию Мутко.
Это возможное нововведение объясняется материальным положением владельцев аварийного жилья - обычно это малоимущие люди, которые не могу выплачивать ипотеку на общих условиях. В связи с этим жильцам нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения жилищного вопроса, уверен Юрков.
Банки должны быть готовы к гибким договорам, чтобы на людях "не висели долги", а государство в некоторых случаях может, например, субсидировать сделку, пишет газета "Известия".
После уплаты ежемесячного 3% взноса, у жильцов должны оставаться как минимум два прожиточных минимума, уверен парламентарий.
Видео: кто на самом деле заплатит за капремонт ветхого жильяВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"