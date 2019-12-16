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Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

08:59
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Телеведущая не может найти общий язык с наследницей

Дана Борисова долго добивалась опеки над собственной дочерью Полиной. Телеведущая ради своего ребенка прошла лечение от наркозависимости.
Дана Борисова о бывшем муже: Всегда от меня уезжал к маме на котлеты

Бывший муж Даны Максим Аксенов разрешил девочке жить с мамой, но контролировал, чтобы ребенку было комфортно и безопасно. При этом 12-летняя Полина в своем Instagram жаловалась подписчикам, что ее мама "очень хитрый и неадекватный человек". Поклонники Борисовой даже решили, что страница взломана, так как порой высказывания были слишком жестокими.

Но видимо отношения мамы и дочки испортились окончательно. 15 декабря Аксенов в сопровождении медиков и полиции пришел к Борисовой и потребовал отдать ему дочь. "Скорая помощь осматривала Полину на предмет моего избиения дочери", - поспешила написать в Instagram Дана.

А спустя несколько часов телеведущая рассказала, что наказала девочку, а та пожаловалась отцу. "Полина мою рукопись водой намочила, а потом испугалась и выбросила ее? Как бы вы поступили?" - посетовала Борисова.

После долгих разбирательств и препирательств отец забрал Полину. "Сегодня ночует у них, очередной у нас подростковый кризис начался", - написала Дана,через время добавив, что дочка останется с отцом и на Новый год, а сама телеведущая улетает в Таиланд.

Напомним, Дана уже долгое время не может найти общий язык с наследницей. Борисова периодически ссорится с дочерью. Все конфликты телеведущая транслирует в соцсеть.

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