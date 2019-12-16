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Юбка-колокол и серьги с бахромой: Алсу вышла в свет в оригинальном наряде

09:08
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Звезда сумела удивить

36-летняя певица Алсу выступила на церемонии вручения премии "Марка №1 в России". Мероприятие прошло в Кремлевском дворце. Артистка выбрала для выхода в свет оригинальный наряд. 
Алсу и ее дочь Микелла получили престижную награду

Алсу буквально блистала перед зрителями. Она надела короткое платье, обшитое блестками, ботильоны с острыми носками, кожаные перчатки и массивные серьги с бахромой. Наряд подчеркнул изящество и стройность ее фигуры. 

Большинство интернет-пользователей высоко оценило необычный образ Алсу. Многие отметили, что у певицы отличный вкус, который никогда ее не подводит. 

- Крутая.

- Космическая девушка. Очень оригинальный наряд.

- Как можно быть такой невероятной и причем всегда? 

- Все девушки рядом с вами так проигрывают, извините. Как стекляшки рядом с бриллиантом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ALSOU (@alsou_a)

Нашлись и те, кому не понравился наряд знаменитости, однако они остались в явном меньшинстве. 

- Платье - три колокола!

- Наряд не нравится, слишком короткое платье..

- Холодная!

- Это не платье... это ужас...

Кстати, сережки с черной бахромой Алсу недавно надела в ресторан, где она поздравила с днем рождения дочь Филиппа Киркорова. Впервые за долгое время артистка вышла в свет вместе со своим мужем - бизнесменом Яном Абрамовым.

Напомним, певица и бизнесмен поженились 18 марта 2006 года. У супругов подрастают трое детей - дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль.

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