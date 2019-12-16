Юбка-колокол и серьги с бахромой: Алсу вышла в свет в оригинальном наряде

Звезда сумела удивить
36-летняя певица Алсу выступила на церемонии вручения премии "Марка №1 в России". Мероприятие прошло в Кремлевском дворце. Артистка выбрала для выхода в свет оригинальный наряд.
Алсу буквально блистала перед зрителями. Она надела короткое платье, обшитое блестками, ботильоны с острыми носками, кожаные перчатки и массивные серьги с бахромой. Наряд подчеркнул изящество и стройность ее фигуры.
Большинство интернет-пользователей высоко оценило необычный образ Алсу. Многие отметили, что у певицы отличный вкус, который никогда ее не подводит.
- Крутая.
- Космическая девушка. Очень оригинальный наряд.
- Как можно быть такой невероятной и причем всегда?
- Все девушки рядом с вами так проигрывают, извините. Как стекляшки рядом с бриллиантом.
Нашлись и те, кому не понравился наряд знаменитости, однако они остались в явном меньшинстве.
- Платье - три колокола!
- Наряд не нравится, слишком короткое платье..
- Холодная!
- Это не платье... это ужас...
Кстати, сережки с черной бахромой Алсу недавно надела в ресторан, где она поздравила с днем рождения дочь Филиппа Киркорова. Впервые за долгое время артистка вышла в свет вместе со своим мужем - бизнесменом Яном Абрамовым.
Напомним, певица и бизнесмен поженились 18 марта 2006 года. У супругов подрастают трое детей - дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"