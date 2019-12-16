За 4 дня до ЗАГСа: подробности романа Соколова с аспиранткой

Расчленитель хотел жениться на своей жертве

Доцент истории Олег Соколов написал письмо-исповедь, в котором рассказал о совместной жизни с аспиранткой Анастасией Ещенко.

По словам ученого, он жил с Настей с 2018 года в мире и согласии, скандалы случались редко. 12 ноября они собирались подавать заявление в ЗАГС, чтобы в апреле 2020 года расписаться. Но этому не суждено было сбыться - Соколов расправился с возлюбленной за четыре дня до назначенной даты.

"Я убил ее и себя тоже, меня уже нет. Для меня сейчас важна светлая память об Анастасии. Мы с ней должны были обвенчаться весной и планировали свадьбу. За все 5 лет я ее и пальцем не тронул. Даже семейные скандалы у нас были редкими, и, я бы сказал, ровными, без сильных всплесков", - цитирует письмо обвиняемого kp.ru "Комсомольская правда".

Соколов осознает, что совершил страшное убийство и за это должен понести наказание, передает "Газета.Ru". Он неоднократно передавал родным Ещенко слова раскаяния и хочет это сделать еще и лично при первой же возможности.

"Хотя я понимаю, что никакими словами я не смогу ничего исправить и изменить", - с болью заметил историк.

7 ноября 24-летнюю Анастасию Ещенко застрелил из обреза ее сожитель, 63-летний доцент Петербургского университета Олег Соколов. После этого он попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело аспирантки.

Доцент во всем сознался. На данный момент Соколов находится в Москве, где проходит психиатрическую экспертизу. Он заключен под стражу до 8 января 2020 года.

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