ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

За 4 дня до ЗАГСа: подробности романа Соколова с аспиранткой

09:29
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Расчленитель хотел жениться на своей жертве

Доцент истории Олег Соколов написал письмо-исповедь, в котором рассказал о совместной жизни с аспиранткой Анастасией Ещенко.
Расчленителя Соколова доставили из Петербурга в Москву

По словам ученого, он жил с Настей с 2018 года в мире и согласии, скандалы случались редко. 12 ноября они собирались подавать заявление в ЗАГС, чтобы в апреле 2020 года расписаться. Но этому не суждено было сбыться - Соколов расправился с возлюбленной за четыре дня до назначенной даты.  

"Я убил ее и себя тоже, меня уже нет. Для меня сейчас важна светлая память об Анастасии. Мы с ней должны были обвенчаться весной и планировали свадьбу. За все 5 лет я ее и пальцем не тронул. Даже семейные скандалы у нас были редкими, и, я бы сказал, ровными, без сильных всплесков", - цитирует письмо обвиняемого kp.ru "Комсомольская правда".

Соколов осознает, что совершил страшное убийство и за это должен понести наказание, передает "Газета.Ru". Он неоднократно передавал родным Ещенко слова раскаяния и хочет это сделать еще и лично при первой же возможности.

"Хотя я понимаю, что никакими словами я не смогу ничего исправить и изменить", - с болью заметил историк.

7 ноября 24-летнюю Анастасию Ещенко застрелил из обреза ее сожитель, 63-летний доцент Петербургского университета Олег Соколов. После этого он попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело аспирантки.

Доцент во всем сознался. На данный момент Соколов находится в Москве, где проходит психиатрическую экспертизу. Он заключен под стражу до 8 января 2020 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Историк Олег Соколов и Анастасия Ещенко
Историк Олег Соколов и Анастасия Ещенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.