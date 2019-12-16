Светлана Зейналова показала фото своей особенной дочери

Девочка совершила смелый поступок

42-летняя телеведущая Светлана Зейналова показала фотографию своей дочери Александры, у которой в 1,5 года обнаружили аутизм.

В Instagram Зейналовой появился снимок, на котором 10-летняя Александра стоит перед камерой в нарядном платье. Девочка мило улыбается. "Фотограф так себе, но она старалась сделать естественную улыбку принцессы", - написала ведущая программы "Доброе утро", сравнив дочь с принцессой, которая не первый час принимает зарубежных послов в своем замке.

Эту фотографию сделали на детском празднике, где стеснительная Александра, превозмогая страх, вышла на сцену и спела для мамы песню. Зрители, которые увидели выступление девочки, написали в комментариях, что она хорошо справилась со своей задачей.

- Красавица.

- Словно кадр из советского новогоднего фильма.

- Лапочка-девочка, симпатюля, взгляд добрейший.

- Видно, как Саша похудела, вытянулась, повзрослела.

- Мамина радость.

Напомним, в 2008 году Светлана Зейналова вышла замуж за Алексея Глазатова. Через год у них родилась Александра. В 2012 году появились слухи о разводе Зейналовой и Глазатова. По слухам, их отношения испортились в том числе из-за проблем с дочерью. В 2015 году телеведущая впервые публично рассказала о проблемах в своей семье. Через некоторое время после развода Зейналова стала встречаться с Дмитрием Ленским, который нашел общий язык с Сашей. В мае прошлого года у пары родилась дочь Вероника.

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