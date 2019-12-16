Названы самые востребованные профессии в 2020 году

Это работники массового сегмента

Эксперты составили перечень востребованных профессий в следующем году.

Самыми популярными работниками в 2020 году станут рабочие, официанты, водители, курьеры, продавцы и повара, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование портала "Работа.ру".

При этом не исключено, что в следующем году компании повысят заработную плату вышеперечисленным специалистам. Эксперты выяснили, что часто сотрудникам массового сегмента не хватает денег для удовлетворения повседневных потребностей.

При этом ряду профессий, например, водителям и продавцам, не стоит беспокоиться, что якобы уже завтра их заменят роботами.

"В торговых сетях появляется все больше касс самообслуживания, однако их пока еще нельзя оставить без присмотра консультантов", - заметили эксперты.

Также востребованными в 2020 году останутся специалисты по таргетированной и контекстной рекламе, программисты, разработчики приложений, специалисты по развитию HR-бренда и работники инженерно-технической сферы.

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