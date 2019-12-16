Российские истребители сошлись в воздушной дуэли над Тихим океаном (видео)

Самолеты вращались вокруг своей оси

Два новых модернизированных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ провели условный воздушный бой над Тихим океаном.

Видео воздушной дуэли опубликовала пресс-служба Тихоокеанского флота. Самолеты маневрировали с большими углами крена и набора высоты.

Пилоты совершенствовали навык выдерживания длительных перегрузок при выполнении виражей на предельных скоростях, выполнили фигуру "бочка" – это вращение самолета относительно оси на 360 градусов.

Тренировка стала одним из этапов подготовки летчиков-истребителей к ведению современного воздушного боя.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"