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Российские истребители сошлись в воздушной дуэли над Тихим океаном (видео)

10:10
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Самолеты вращались вокруг своей оси

Два новых модернизированных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ провели условный воздушный бой над Тихим океаном.

Видео воздушной дуэли опубликовала пресс-служба Тихоокеанского флота. Самолеты маневрировали с большими углами крена и набора высоты.

Пилоты совершенствовали навык выдерживания длительных перегрузок при выполнении виражей на предельных скоростях, выполнили фигуру "бочка" – это вращение самолета относительно оси на 360 градусов.

Тренировка стала одним из этапов подготовки летчиков-истребителей к ведению современного воздушного боя.

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