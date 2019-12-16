Подробности ДТП с перевернувшимся автобусом в Нижегородской области

Водителю не удалось удержать машину на скользкой трассе

Крупное ДТП произошло в Нижегородской области. На трассе перевернулся пассажирский автобус. Он следовал из Иванова в Дзержинск. В салоне, по разным данным, находились от сорока до 49 человек. Половина из них получили травмы. Четверо - в тяжелом состоянии.

До пункта назначения им оставалось совсем немного – порядка 50 километров. Но именно под конец маршрута рейсовый автобус, следовавший из Иванова в Нижегородский Дзержинск, непогода застала врасплох. Сквозь липкий мокрый снег на неосвещённых участках дороги видимость была минимальной. Водитель даже сбросил скорость до 40 километров в час, но удержать машину на скользкой трассе всё равно не удалось.

В автобусе практически все места были заняты. Из Иванова выехало 49 человек. После аварии из опрокинувшейся машины первые пострадавшие вылезали через люки в крыше. Тем, кто не смог выбраться самостоятельно, до приезда спасателей помогали другие пассажиры и неравнодушные водители попутных машин. Водитель покинул салон через лобовое стекло. По предварительным данным, именно погодные условия стали причиной ДТП.

Жертв удалось избежать. Девятерым пострадавшим врачи оказали помощь на месте. Ещё 12 человек направили в больницу. Четверо из них до сих пор остаются под наблюдением врачей. Одна женщина - с черепно-мозговой травмой в реанимации. Её состояние медики оценивают как тяжёлое. Другую пассажирку экстренно эвакуировали в местный перинатальный центр – она на последних сроках беременности. Сейчас ни ей, ни ребёнку ничего не угрожает.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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