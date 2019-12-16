Пентагон перепугался из-за угроз Турции закрыть военные базы

Речь идет о военных объектах Инджирлик и Кюреджик

Анкара готова закрыть свои военные базы для американцев, если Вашингтон введёт санкции. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Речь идёт о военных объектах Инджирлик и Кюреджик. На первой базе, по некоторым данным, находится американское ядерное оружие. На второй - размещены системы ПРО, которые закрывают значительную часть Европы. В Пентагоне уже отреагировали на заявления.

Конфликт США и Турции, которые обладают самыми сильными армиями среди стран НАТО, выходит на новый уровень. И речь уже не о словесных предупреждениях, а о конкретных шагах, на которые готовы пойти Анкара и Вашингтон, в желании доказать, кто хозяин положения.

"Для обеих сторон очень важно, чтобы США не предпринимали шагов, которые будет невозможно исправить в наших отношениях. Конечно, Турция даст ответ на любые санкции США. Мы сядем и решим. Если нужно будет, то закроем и Инджирлик, и Кюреджик", - объявил Эрдоган.

Столь жестких заявлений в отношении США президент Турции, пожалуй, не делал еще никогда. Решится ли он исполнить свои угрозы на практике - пока неясно, но сами по себе тон и суть беспрецедентны: Анкара готова отказать Вашингтону в праве использовать турецкую базу Инджирлик, где размещается американская авиация, а по некоторым данным и ядерный арсенал, а также базу Кюреджик с локаторами системы ПРО.

Перебрасываться упреками США и Турция начали после того, как турецкое руководство приняло решение закупить российские комплексы ПВО С-400. Вашингтон в категорической форме требовал отказаться от сделки, Анкара отвечала, что язык ультиматумов и угроз неприемлем. В итоге комплексы С-400 прибыли в Турцию и должны быть готовы к несению боевого дежурства в апреле будущего года. Ответный удар нанес Конгресс США. На минувшей неделе Палата представителей одобрила пакет антитурецких санкций, в котором Анкаре припомнили и операцию на севере Сирии, в ходе которой пострадали союзники США – курды – и, конечно же, покупку у России С-400. Ограничительные меры законопроект предусматривает в основном экономические. Но для Турции самым болезненным, судя по всему, стало принятие отдельной резолюции - о признании геноцида армян. Посла США сразу же вызвали в турецкий МИД. А президент Эрдоган напомнил Вашингтону о такой позорной странице в истории Америки, как истребление индейцев.

"Наш парламент также может признать геноцид индейцев. Как можно молчать об этом, когда говоришь об Америке? Это темная страница в истории США", - заявил президент США.

Реакции из Белого дома пока не последовало. Зато заявление с чем-то похожим на попытку примирения пришло из Пентагона. Там, вероятно, поняли, что дело принимает совсем уж серьезный оборот. Военное ведомство США, конечно же, взволновали угрозы Анкары закрыть военные базы.

"Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ насчитывающих десятилетия обязательств работать и помогать защищаться нашему союзнику по НАТО и стратегическому партнеру – Турции. Министерство прилагает усилия, чтобы сохранить эти отношения, одновременно поощряя Турцию к более конструктивной политике в вопросе С-400, Сирии и других аспектах, где есть разногласия", - сообщили в ведомстве.

Впрочем, и из этого послания следует, что отказываться от давления на Анкару Вашингтон не намерен. В ответ глава турецкого МИД Мевлет Чавушоглу заметил, что США не удастся с помощью санкций "навязать свою волю". А руководитель управления оборонной промышленности Турции сообщил, что "не за горами" подписание второго контракта на поставку российских С-400. Более того, в стране может быть развернуто совместное производство этого комплекса.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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