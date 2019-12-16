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Появилось видео из охваченного протестами Бейрута

11:53
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Манифестации переросли в ожесточенные столкновения с полицией

Ночью в Бейруте с новой силой возобновились антиправительственные акции протеста, которые быстро переросли в столкновения с полицией. Манифестанты забрасывали правоохранителей камнями и фаерами. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ и водомёты. Самые ожесточённые столкновения произошли у здания парламента.

Агрессивно настроенные демонстранты атакуют кордон полиции. Забрасывают булыжниками, стреляют в сторону стражей порядка фейерверками. Силовики стоят в оцеплении вокруг здания парламента. Полтора часа уговаривают провокаторов прекратить незаконные действия. После этого применяют слезоточивый газ и резиновые пули, пускают в ход дубинки.

С обеих сторон есть пострадавшие. Счёт идёт на десятки. Столкновения манифестантов с полицией идут уже не только в центре Бейрута - противостояние переместилось и на соседние улицы. В толпе действуют радикалы. В том числе сторонники шиитских партий. Они атакуют не только полицию, но и других участников протестов. Агрессивно настроенные молодые люди разграбили и подожгли палаточный городок мирных демонстрантов.

Столица Ливана охвачена массовыми волнениями - крупнейшими за десятилетия. По разным оценкам, в протестах участвуют от сотен тысяч до миллиона человек. Минувшую ночь они снова провели на улицах Бейрута.

Подробности смотрите в репортаже Кристины Мамиконян.

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