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Названы самые вкусные шпроты

10:52
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

У экспертов возникли вопросы к некоторым брендам

Специалисты "Росконтроля" проверили шпроты пяти марок: "5 морей", "БАРС", Gold Fish, "Главпродукт" и Kaija. Последние консервы изготовлены в Латвии, остальные - в России. 
С российских прилавков может исчезнуть "вкусная" водка

Как сообщается на сайте организации, все образцы успешно прошли проверку и были рекомендованы к покупке, однако получили ряд замечаний. Так, например, шпроты Gold fish, "Барс" и Kaija имеют недостоверную информацию о пищевой ценности. В образцах "5 морей" и Gold Fish обнаружили относительно высокое значение кислотного числа жира, который является показателем окислительной порчи. 

Шпроты "5 морей" и Kaija, по словам экспертов, отличаются от других образцов низким количество соли. Больше всего соли оказалось в "БАРС". В продукции от Kaija нашли втрое больше жира, чем указано на упаковке.  

Специалисты "Росконтроля" отметили, что все образцы обладают приятным вкусом без примесей и посторонних запахов. 

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