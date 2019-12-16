Названы самые вкусные шпроты

У экспертов возникли вопросы к некоторым брендам

Специалисты "Росконтроля" проверили шпроты пяти марок: "5 морей", "БАРС", Gold Fish, "Главпродукт" и Kaija. Последние консервы изготовлены в Латвии, остальные - в России.

Как сообщается на сайте организации, все образцы успешно прошли проверку и были рекомендованы к покупке, однако получили ряд замечаний. Так, например, шпроты Gold fish, "Барс" и Kaija имеют недостоверную информацию о пищевой ценности. В образцах "5 морей" и Gold Fish обнаружили относительно высокое значение кислотного числа жира, который является показателем окислительной порчи.

Шпроты "5 морей" и Kaija, по словам экспертов, отличаются от других образцов низким количество соли. Больше всего соли оказалось в "БАРС". В продукции от Kaija нашли втрое больше жира, чем указано на упаковке.

Специалисты "Росконтроля" отметили, что все образцы обладают приятным вкусом без примесей и посторонних запахов.

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