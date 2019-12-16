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Как правильно защитить организм голоданием

10:50
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Врач предложил три эффективные схемы

Кратковременное голодание длительностью от 12 до 36 часов оказывает положительное влияние на здоровье человека.
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Небольшое воздержание от пищи помогает освободить энергию из жирных кислот, что приводит к похудению. Кроме того, оно перезапускает иммунную систему, борется с инфекциями, грибками и вирусами.

"Люди, регулярно практикующие недолгие воздержания от еды, редко болеют", — приводит RT слова эксперта ФНЦ пищевых систем имени Горбатова Валерия Сергеева.

В такие дни мужчинам советуют огранить рацион 600 калориями, а женщинам – 500. Врач порекомендовал три схемы кратковременного голодания. Первая - "12/12": ужин в 19:00, а завтрак в 7:00. Вторая - "14/10": ужин в 18:00, завтрак в 8:00. Третья – "16/8": ужин в 16:00, а завтрак — в 08:00. Последняя подходит для тех, кто работает на наращивания мышечной массы.

В период голодания нельзя отказываться от воды. Если у человека есть проблемы со здоровьем, то сначала нужно посоветоваться со специалистом, напомнил Сергеев.

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