Как правильно защитить организм голоданием

Врач предложил три эффективные схемы

Кратковременное голодание длительностью от 12 до 36 часов оказывает положительное влияние на здоровье человека.

Небольшое воздержание от пищи помогает освободить энергию из жирных кислот, что приводит к похудению. Кроме того, оно перезапускает иммунную систему, борется с инфекциями, грибками и вирусами.

"Люди, регулярно практикующие недолгие воздержания от еды, редко болеют", — приводит RT слова эксперта ФНЦ пищевых систем имени Горбатова Валерия Сергеева.

В такие дни мужчинам советуют огранить рацион 600 калориями, а женщинам – 500. Врач порекомендовал три схемы кратковременного голодания. Первая - "12/12": ужин в 19:00, а завтрак в 7:00. Вторая - "14/10": ужин в 18:00, завтрак в 8:00. Третья – "16/8": ужин в 16:00, а завтрак — в 08:00. Последняя подходит для тех, кто работает на наращивания мышечной массы.

В период голодания нельзя отказываться от воды. Если у человека есть проблемы со здоровьем, то сначала нужно посоветоваться со специалистом, напомнил Сергеев.

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