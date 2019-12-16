Россия заменит устаревшие ракетные комплексы за четыре года

Современные установки поступят во все ракетные соединения

Ракетные соединения Алтайского края и Иркутской области оснастили передовыми мобильными комплексами "Ярс". Сегодня они заступили на первое боевое дежурство.

Кадры торжественной церемонии опубликовало наше Минобороны. Новейшее вооружение пришло на смену советским пусковым установкам "Тополь". Сейчас в составе РВСН насчитывается около двухсот стратегических комплексов "Ярс". Уже к 24-м году современные установки должны поступить во все ракетные соединения.

Также наше Минобороны опубликовало кадры с учений, которые прошли в Астраханской области. На полигоне Капустин Яр тактические ракетные комплексы "Искандер-М" отразили атаку условного противника. По легенде манёвров, враг применил оружие массового поражения. В этих непростых условиях наши военные несколько раз сменили позиции и запустили ракеты. Также условный противник направил к пусковым установкам мотострелковые подразделения. Их перехватила охрана комплексов. Все силы условного противника были успешно уничтожены.

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