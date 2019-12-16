Неравнодушные автоинспекторы Сургута помогли рожающей женщине

Будущую мать доставили в роддом на патрульном автомобиле

На роды - в сопровождении полицейского кортежа. В Сургуте сотрудники ГИБДД помогли беременной женщине. За помощью к ним обратился её муж. Роды начались прямо в его машине. На патрульном автомобиле с мигалками инспекторы доставили женщину в больницу.

Напутственные слова от сотрудников ДПС слышит в своей жизни далеко не каждый житель России. Необычен и сам контекст. Место действия - выписка из роддома. Главный герой - новорожденный мальчик. Такое повышенное внимание с самого рождения объяснимо. Не успел родиться, как стал звездой.

Все начиналось вполне стандартно и в рамках ситуации. Роды плановые, все по срокам. Семья заранее собрала все сумки и выехала в роддом. Попали в пробку, дальше пришлось импровизировать. Запаниковавший отец выбежал из машины, увидел сотрудников ДПС и попросил о помощи. Они действовали оперативно: пересадили женщину в патрульный автомобиль, включили звуковой сигнал и проблесковые маячки и за пять минут домчали в больницу. В пути пытались отвлечь женщину разговорами: даже пошутили, что сын точно станет гонщиком.

Инспекторы говорят, что этот случай в их практике не первый - похожая ситуация произошла ровно год назад. Поэтому и действовали грамотно и уверенно. Готовы были даже в случае чего и сами принять роды.

"А это не проблема. Этому учат у нас в центре профессиональной подготовки. Для этого есть специальные люди, которые действительно и виртуально на макетах показывают и теоретически. Проблем с этим никаких нет", - говорит инспектор ДПС отдельного батальона Сургута Антон Вахромов.

Счастливые родители уже дома вместе с новым членом семьи. С сотрудниками ДПС будут дружить домами. Не исключают они и тот факт, что все произошедшее - знак для выбора будущей профессии их сына.

Александра Сергомасова, Владимир Худяков. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"