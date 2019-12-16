Пожар на складе пуха под Новосибирском попал на видео

Огонь распространился моментально

В Новосибирской области несколько часов боролись с крупным пожаром. В селе Довольное загорелся склад с пухом. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Легковоспламеняемые материалы вспыхнули мгновенно. Огонь охватил более двух тысяч квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли и перекрытий. Пламя можно было увидеть за несколько километров.

На место ЧП оперативно прибыли пожарные расчёты и спасатели. Никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, сейчас выясняют следователи.

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