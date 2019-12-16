США включили Россию в тройку самых могущественных стран

В аутсайдерах оказались страны Прибалтики
Американские специалисты составили рейтинг самых могущественных и влиятельных стран мира.
На первом месте ожидаемо оказались США, второе отдали России, на третьем месте разместился Китай, говорится в исследовании журнала U.S.News&World Report, специалистов BAV Group и университета Пенсильвании.
Именно эта тройка стран имеет большое влияние на политической арене, формирует новые тренды и чаще всего появляется в новостных заголовках. Рейтинг составлялся по пяти показателям: мировое лидерство, экономика, политическое влияние, участие в международных альянсах и военная мощь, пишет "Газета.Ru".
Также в десятку лучших вошли: Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея. Меньше всего на мировое развитие в 2019 году влияли Словакия, Словения и страны Прибалтики.
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Most powerful countries, 2019:— World Index (@theworldindex) 15 декабря 2019 г.
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12.��������Canada
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16.��������Turkey
17.��������India
18.�������� Italy
22.��������Pakistan
29.��������Egypt
30.��������Brazil
(U.S. News & World Report)