США включили Россию в тройку самых могущественных стран

В аутсайдерах оказались страны Прибалтики

Американские специалисты составили рейтинг самых могущественных и влиятельных стран мира.

На первом месте ожидаемо оказались США, второе отдали России, на третьем месте разместился Китай, говорится в исследовании журнала U.S.News&World Report, специалистов BAV Group и университета Пенсильвании.

Именно эта тройка стран имеет большое влияние на политической арене, формирует новые тренды и чаще всего появляется в новостных заголовках. Рейтинг составлялся по пяти показателям: мировое лидерство, экономика, политическое влияние, участие в международных альянсах и военная мощь, пишет "Газета.Ru".

Также в десятку лучших вошли: Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея. Меньше всего на мировое развитие в 2019 году влияли Словакия, Словения и страны Прибалтики.

Most powerful countries, 2019:



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9.��������Saudi Arabia

10.��������South Korea



12.��������Canada

15.��������Australia

16.��������Turkey

17.��������India

18.�������� Italy

22.��������Pakistan

29.��������Egypt

30.��������Brazil



(U.S. News & World Report) — World Index (@theworldindex) 15 декабря 2019 г.

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