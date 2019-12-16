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США включили Россию в тройку самых могущественных стран

11:26
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

В аутсайдерах оказались страны Прибалтики

Американские специалисты составили рейтинг самых могущественных и влиятельных стран мира.

На первом месте ожидаемо оказались США, второе отдали России, на третьем месте разместился Китай, говорится в исследовании журнала U.S.News&World Report, специалистов BAV Group и университета Пенсильвании.

Именно эта тройка стран имеет большое влияние на политической арене, формирует новые тренды и чаще всего появляется в новостных заголовках. Рейтинг составлялся по пяти показателям: мировое лидерство, экономика, политическое влияние, участие в международных альянсах и военная мощь, пишет "Газета.Ru".

Также в десятку лучших вошли: Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея. Меньше всего на мировое развитие в 2019 году влияли Словакия, Словения и страны Прибалтики.

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