Подари жизнь: 14-летнему Андрею с остеосаркомой нужна помощь

Мальчик хочет побороть рак костей как можно скорее, чтобы вернуться в школу

Фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение 14-летнего Андрея Васильева из Ростовской области. У мальчика - остеосаркома ноги. Андрей уже прошёл несколько курсов химиотерапии. Следующий этап - операция. Московские врачи удалят опухоль и поставят протез. Его стоимость - почти 750 тысяч рублей. Помочь может каждый из нас.

Гирлянды и новогодние украшения Андрей, кажется, не замечает. Для него этот год окрашен в сплошной белый - цвет больничных стен. Все дело - в правой ноге. После летней поездки на море она стала беспокоить. Небольшая припухлость и мучительные болевые ощущения. Его осмотрели хирург и невролог, но сначала ничего не нашли. Первые подозрения появились после рентгена.

"Мы очень долго надеялись на то, что у нас будет не онкология. Когда узнали, что онкология, он воспринял это спокойно, стойко, мужественно", - рассказала мама.

"Сделали рентген, обнаружилась опухоль, нас направили в Ростов. Сделали биопсию, оказалось, что это остеосаркома", - добавил Андрей Васильев.

Андрей немногословен, излучает силу и уверенность, чем очень поддерживает маму Наталью. В свои 14 он словно стал старше на целую жизнь. А ведь всего-то закончил седьмой класс. Но в начале сентября вместо школы Андрей поехал из родного Зернограда в Ростов, на первый курс химиотерапии.

"Это очень редкое заболевание и серьезное. Это было для всех шоком. Не могли понять, почему с нами. Потом взяли себя в руки и поняли, что надо бороться", - сообщила мама Наталья Васильева.

Теперь про остеосаркому или рак кости, Андрей знает очень много. Прежде всего - что это больно. И не только в моменты, когда на ногу наступаешь. Совсем невыносимо становилось ночью, когда никакие обезболивающие не действовали.

После курсов химиотерапии острая болезненность прошла. Следующий этап лечения - удаление остаточной опухоли и эндопротезирование. Это сложнейшая многочасовая операция.

"Учитывая локализацию опухоли, ему показано удаление верхней трети большеберцовой кости и коленного сустава. Чтобы возместить функцию, ему необходимо эндопротезирование современным модульным онкологическим эндопротезом. Это современный имплант, который позволит сохранить конечность и сохранить ее функцию", - сказал ортопед-травмотолог Николай Большаков.

И медлить нельзя. Саму операцию сделают бесплатно в центре имени Димы Рогачева. Но необходимо оплатить эндопротез, который стоит 745 тысяч рублей. У семьи Андрея таких денег нет. Но помочь им может каждый: для этого нужно отправить любую сумму цифрами в тексте смс на номер 6162.

По словам врачей, Андрей находится в возрасте, когда восстановление пройдет быстро. Но решающим фактором станет время.

В палатах центра имени Димы Рогачева все настольные игры в силу обстоятельств становятся накроватными. Так быстрее проходит время в ожидании шанса на привычную жизнь. Когда закончится этот больнично-белый год, и можно будет снова пойти в школу - уже девятиклассником.

Наталья Тарасова, Юрий Тимошин, Михаил Ямутов, "ТВ Центр".

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