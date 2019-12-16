Покрытый татуировками сын Елены Яковлевой показал, как изменился

Фото Денис опубликовал в соцсети

Денис Шальных, известный нестандартной внешностью: он татуирован буквально с головы до ног, а также имеет несколько жутких шрамов, показал, как выглядел в юности и что с ним стало спустя годы. Фото сын актрисы Елены Яковлевой опубликовал на своей странице в Instagram.

На первом снимке наследник артистки выглядит совсем подростком, не старше 17 лет. У него еще по-детски пухлые щечки, наивный взгляд и густые светлые волосы. Но Денис уже весь в татуировках – на щеке красуется бумажный змей, над одной бровью надпись, над другой – черное чудище. "Эх, волосы", - подписал этот кадр Шальных.

На втором снимке Денис уже взрослый. Татуировок стало больше, появились шрамы, лицо вытянулось, а волосы заметно поредели. О последнем изменении во внешности сын Яковлевой огорчился больше всего. "Ууу. ****** (лицо. – Прим.Ред.) теперь. Плюс линия роста ******** (ушла. – Прим.Ред.) наверх", - написал он на фото.

Известно, что многочисленные наколки единственный наследник Елены Яковлевой делал в юности, выражая социальный протест. "Да, была эта ошибка – татуировочная… Однажды на Новый год он всей семье заказал подарки, ждал, а они пришли почтой только через два месяца. Он пошел и сделал татуировку "Русская почта", чтобы запомнить, как это было плохо. Глупо так себя калечить и больно, но он такой…" – рассказала актриса в одном из интервью.

В каком возрасте Денис сделал первую татуировку не известно, но, по словам Яковлевой, юноша спросил у нее разрешение и актриса тогда одобрила порыв сына. "Когда Денис захотел сделать первую татуировку, сказал мне об этом. Мол, хочу набить портрет Дика – нашей собаки, любимца семьи. Я удивилась: "Как портрет? Разве такое возможно?" Оказалось, возможно. По фотографии. И Денис сделал очень красивый портрет Дикуни на руке. Так что первая татушка получилась прикольной и трогательной", - вспоминала позже звезда "Интердевочки".

Сегодня накачанное рельефное тело Шальных более чем на 70% покрыто татуировками. Их появлению поспособствовала и первая любовь Дениса – Маргарита, которая работала тату-мастером.

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