Васильев появится в новом сезоне "Сватов"

Герой актера умер в конце четвертого сезона

Российский актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала "Сваты".

Актер покинул "Сваты" после четвертого сезона. Тогда его герой Юрий Ковалев умер из-за проблемы с сердцем, пишет "Газета.Ru". Поэтому в седьмом сезоне персонаж Васильева появится в воспоминаниях героев.

Однако сам актер пояснил, что ушел из сериала из-за разногласий с новым режиссером и Федором Добронравовым, сыгравшим Ивана Будько. Он заявил, что вернется в "Сваты" только если режиссером вновь станет снявший первый сезон Юрий Морозов.

"Сватов" снимали на Украине с 2008 по 2012 годы. В 2017 году начались съемки седьмого сезона, они проходили в Грузии и Белоруссии. Съемочный процесс остановили после того, как киевские власти закрыли одному из исполнителей главных ролей, актеру Федору Добронравову въезд на украинскую территорию, а также запретили показывать сериал на местном телевидении. В марте текущего года запрет на показ был снят.

Затем в СМИ появилась информация, что ряд актеров решили покинуть проект, в частности, актеры Николай Добрынин и Людмила Артемьева. Однако Добронравов опроверг эту информацию. Артист заверил, что актерский состав останется прежним, никто никуда не уходит.

Видео: Федор Добронравов в программе "Приглашает Борис Ноткин"

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