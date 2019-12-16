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В ПАСЕ задумались о судьбе ДНР и ЛНР в нормандском формате

12:03
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Самопровозглашенные республики Донбасса - важные участники переговоров

Подключить Донецк и Луганск к диалогу в нормандском формате. С такой инициативой намерен выступить Ульрих Оэме. Об этом депутат Парламентской Ассамблеи Совета Европы от Германии заявил журналистам по итогам встречи с представителями самопровозглашенных республик Донбасса, которая накануне прошла в Минске.

По словам немецкого политика, ДНР и ЛНР - важные участники переговоров. А инициатива позволит наладить прямой диалог между республиками Донбасса и Украиной. На встрече также обсудили итоги парижских переговоров, в том числе обмен удерживаемых лиц, передает "ТВ Центр". В контактной группе ожидает, что Киев представит варианты решения этого вопроса на следующем заседании. Оно состоится уже в среду.

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