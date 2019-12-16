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Валерия устроила сыну выволочку после трех ДТП

12:07
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Молодой человек испытывает судьбу

Певица Валерия похвалила девушку своего сына Арсения, который трижды за неделю попал в ДТП. По словам артистки, во время аварии Лиана взяла главный удар на себя.
ДТП 3.0: сын Валерии продолжает биться в автоавариях

"Она увела от удара. Если бы подставила другой бок, где Арсений сидел и его друг, их бы закружило, они бы улетели в кювет. Неизвестно, чем бы это все закончилось. Он не был пристегнут", - рассказала Валерия о первой аварии сына, уточнив, что он сидел на заднем сиденье.

Как считает певица, Лиана повернула ушедшую в занос машину таким образом, чтобы она ударилась о барьерное ограждение водительской стороной. В результате девушка получила перелом руки. 

Кстати, молодые люди попали в ДТП, когда ехали из Москвы в Петербург. Арсений хотел познакомить Лиану с мамой. В итоге знакомство состоялось в больнице, куда Валерия примчалась вместе с мужем Иосифом Пригожиным.

"Зачем доставлять своему ангелу-хранителю столько работы?" - сказала возмущенная артистка в передаче "Ты не поверишь". Ее рассердило, что сын поехал в Петербург на машине, не предупредив родителей. Звезда призналась, что устроила Арсению выволочку после первой аварии. При этом Валерия считает, что ДТП произошло из-за неготовности дороги к неблагоприятным погодным условиям: трассу М11 не посыпали реагентами. 

Напомним, что после выписки из больницы Арсений, получивший травму губы, попал в новую аварию, но уже не по своей вине. Он ехал в такси, когда в них врезался автобус. В этот раз обошлось без травм. Вскоре молодой человек снова стал участником аварии, в результате которой на его машине погнулась рамка с номером. 

"Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол, - написал сын Валерии в Instagram. - Похоже, больше нельзя садиться в машину". 

Отметим, что у Валерии есть трое детей от продюсера Александра Шульгина: дочь Анна, а также сыновья Артемий и Арсений. 

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