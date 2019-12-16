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Децла убили: экстрасенсы разобрались, что произошло с артистом в Ижевске

12:12
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Провидцы раскрыли тайну смерти

Участники шоу "Битва экстрасенсов" провели расследование смерти российского рэпера Децла и выдвинули свою теорию.

Артиста намеренно "отравили через жидкость", уверена участница проекта Ирина Игнатенко. Как он умер? Его отравили. Мне идут образы, но я не буду говорить о них", - отметила женщина.

Другой участник Дмитрий Матеев напомнил, что в последнее время Децл много конфликтовал со своими родными и коллегами по шоу-бизнесу, пишет "Экспресс-газета".

"Причина смерти – его отравили… Отравили люди своими мыслями и взглядами. Они довели человека", - выразил мнение экстрасенс.

Кирилл Толмацкий (Децл) скончался в ночь на 3 февраля. По официальной версии, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. Рэперу было 35 лет. Его похоронили на Пятницком кладбище в Москве.

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