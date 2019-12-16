Сотрудники МФЦ расскажут как стать стрессоустойчивым

"Мои Документы" приглашают горожан на день рождения Дворца госуслуг

"Мои документы" приглашают горожан на день рождения Дворца государственных услуг на ВДНХ. 21 декабря посетители смогут научиться ораторскому искусству, стрессоустойчивости и развить навыки общения.

На этой неделе Дворец отмечает первую годовщину со дня открытия.

"Тренеры учебного центра, которые проводят обучение всех сотрудников центров госуслуг "Мои документы", раскроют посетителям секреты ораторского мастерства и стрессоустойчивости, помогут развить навыки общения", - говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Посетителям также предложат пройти квест, справиться с которым помогут логика, внимание и знание исторических фактов. А для самых маленьких посетителей сотрудники проведут мастер-классы.

Расписание мероприятий на 21 декабря:

— 10:00–11:00 — мастер-класс по оригами;

— 11:00–12:00 — лекция "Мастерская ораторского искусства";

— 11:00–12:00 — лекция "Стрессу — нет";

— 11:00–12:00 — мастер-класс "Что написано пером…";

— 12:00–13:00 — мастер-класс "Объемная звезда";

— 13:00–14:00 — квест "Получи советский загранпаспорт";

— 14:00–15:00 — лекция "Мастерская ораторского искусства";

— 14:00–15:00 — лекция "Навыки общения";

— 15:00–16:00 — мастер-класс "Что написано пером…";

— 16:00–17:00 — квест "Получи советский загранпаспорт";

— 17:00–18:00 — мастер-класс "Объемная звезда";

— 18:00–19:00 — мастер-класс по оригами;

— 18:00–19:00 — лекция "Навыки общения";

— 18:00–19:00 — лекция "Стрессу — нет".

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