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"Я просто поражаюсь": Навка прокомментировала уход Загитовой из большого спорта

12:40
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Фигуристка не смогла пройти мимо громкого скандала

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение фигуристки Алины Загитовой приостановить соревновательную карьеру.
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Спортсменка выиграла все возможные титулы к 17 годам, добилась максимальных результатов в женском одиночно катании. Сейчас Загитова готовится к ЕГЭ и думает о поступлении в университет.

"Я просто поражаюсь этой мудрой, умной девочке, у которой в 17 лет настолько развита интуиция. Она знает, что ей нужно в жизни <…> К своему юному возрасту она уже лучшая фигуристка мира!", - отметила Навка.

Супруга пресс-секретаря Дмитрия Пескова добавила, что в спорте очень важно вовремя взять паузу, чтобы не перегореть и не получить травмы.

13 декабря Алина Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях, но продолжит тренироваться. Спортсменка пропустит предстоящий чемпионат России, а также чемпионаты Европы и мира нынешнего сезона.

Накануне Навка презентовала шоу "Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств", в котором главную роль исполнила Загитова. Поклонники оценили новое амплуа любимой фигуристки. 

Татьяна, простите, но уже не вы главная звезда, вашего шоу

Спасибо вам, что взяли Алину Загитову под свое крыло!

Алинка, красавица!!! Сколько радости ты нам подарила и сколько радости нас еще ждет впереди!!!

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Алина Загитова
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