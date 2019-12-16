Стройная Светлана Бондарчук устроила откровенную фотосессию

Ее завалили комплиментами

Телеведущая, главный редактор журнала "Hello!" Светлана Бондарчук, которой 17 декабря исполнится 51 год, поразила подписчиков откровенной фотографией.

"Еще один праздник - и я мчу домой отдыхать, потому-то у меня скоро день рождения", - написала бывшая жена режиссера Федора Бондарчука. Светская львица выложила снимок, на котором она позирует в черном боди и туфлях. Ноги, руки и спина Бондарчук оголены, ее уши украшают массивные серьги. Во время фотосессии она приняла откровенную позу, продемонстрировав все достоинства своей фигуры.

Спортсменка Ляйсан Утяшева, композитор Игорь Крутой, певцы Ани Лорак, Николай Басков и Алсу, а также многие другие знаменитости комплементарно отозвались о смелой фотографии Бондарчук.

- Бомба, - написала Анжелика Ревва.

- Ничегошеньки себе, какая красотка, - восхищается телеведущая и модель Виктория Боня.

- Света - огонь.

- Лучшая! Ты одна такая.

- Вам здесь не больше, чем 25.

- Завидуйте молча.

Немногочисленные интернет-пользователи позволили себе покритиковать Светлану Бондарчук. По их мнению, женщине не стоит демонстрировать свое тело в 50 лет.

- Вам все врут и льстят.

- Перебор с фотошопом.

- Один вопрос: "Зачем?"

- Пошловато.

- Вы становитесь Волочковой.

Напомним, что в 2016 году Светлана и Федор Бондарчуки развелись после долгих лет совместной жизни. В браке у них родились сын Сергей и дочь Варвара.

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