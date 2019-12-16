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Дебошира рейса Минводы-Новосибирск примотали скотчем к креслу (видео)

13:04
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Стюардессы пошли на крайние меры

Экипаж самолета Airbus авиакомпании S7, выполнявший рейс Минеральные Воды-Новосибирск, был вынужден привязать пьяного дебошира к креслу.

Как оказалось, нетрезвый россиянин попытался пробраться в кабину пилотов. На замечания экипажа он не обращал внимание, поэтому стюардессам ничего не осталась сделать, кроме как ограничить его перемещение. Они взяли скотч и примотали его к сидению. Всю оставшуюся дорогу в Новосибирск мужчина нецензурно бранился и бил ногами в стенку салона.

В аэропорту "Толмачево" его забрали полицейские. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", пишет "Интерфакс".

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