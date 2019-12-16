Расследование уголовного дела в отношении Шестуна завершено

СК собрал большую доказательную базу

В Следственном комитете сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна.

Подмосковного чиновника обвиняют в получении многомиллионных взяток и хищении, напоминает "ТВ Центр". Была собрана большая доказательная база. Теперь материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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