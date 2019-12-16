Большой Москворецкий мост открыли в Москве после капремонта

Работы завершили почти в два раза быстрее запланированного срока

В Москве после капитального ремонта открылся Большой Москворецкий мост. Результаты работ оценил мэр Москвы Сергей Собянин. Ремонт удалось выполнить быстрее положенного срока. Специалисты проделали уникальные работы, разобрав часть конструкции и собрав ее заново, при этом не останавливая движения пешеходов и транспорта.

Открыточным планам Кремля теперь не помешают строительные заграждения. Большой Москворецкий мост с лучшими смотровыми площадками столицы вернулся в строй. Делали старательно и основательно. И пытались уложиться в жесткие сроки. За год - при любой погоде, движении автотранспорта и пешеходов - на мосту и под мостом сутки напролет трудились более 500 человек. Работали на результат. Сегодня ее закончили .

"Большой Москворецкий - один из самых знаковых мостов Москвы. Прослужил больше 80 лет. За этот период времен на нем не было никаких серьезных капитальных работ. И, конечно, за такой период времени он пришел в достаточно серьёзное аварийное состояние. Мост, по сути дела, разобрали и собрали заново, заменив или упрочив основные несущие конструкции. И сегодня мост снова возвращается в полном объеме для службы городу. После реконструкции срок службы моста продлен еще на сто лет", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Большой Москворецкий мост был построен в 1937 году. Инженерное сооружение архитекторов Щусева и Сардаряна соединило Васильевский спуск и Варварку с Большой Ордынкой. Спустя 70 лет мост признан объектом культурного наследия. Однако помимо культурной функции мост - инженерное сооружение. И его надо было срочно спасать.

"Вот мы видим парапеты. Каждый из них - весом от 200 до тонны, необходимо монтировать. Это большие краны. Ювелирная работа - каждый камень подогнать, чтобы все стало ровно, заделать швы. У нас в арках и в русле появилось металлическое пролетное строение, которое позволило облегчить сам мост, снять с него дополнительную нагрузку, поднять его грузоподъемность", - заявил представитель генподрядчика Дмитрий Корень.

С помощью инженерных решений с моста удалось "снять" три тонны нагрузки, грамотно ее распределив. Там, где наметилась просадка - под эстакадой справа - усилили грунт. Исторический гранит, которым мост был облицован, восстановили. Рассыпающиеся фрагменты заменили. Теплосеть, находящуюся внутри моста, полностью переустроили. Создали пространство и под эстакадой - там появилась пешеходная галерея.

Анастасия Мартынова, Елена Сахно, Андрей Булычев и Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Москва.

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