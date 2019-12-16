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Появилось видео стрельбы на станции метро "Косино"

15:16
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Огонь открыл 23-летний приезжий, он арестован

В Москве арестован 23-летний приезжий, который устроил стрельбу на станции метро "Косино". Момент происшествия попал на камеры наблюдения.

Сначала молодой человек выстрелил в туннель подземки, а после размахивал пистолетом, поднимаясь по лестнице, причём вёл себя неадекватно. Пострадавших в результате происшествия нет. Задержать стрелявшего удалось на станции "Лермонтовский проспект". На экспертизу уже отправлена гильза и оружие. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", передает "ТВ Центр". Впрочем, знакомая стрелка уверяет, что он ничего плохого не планировал.

"Я знаю этого человека давно, и он меня не обижал, у него не было никаких мыслей кому-то навредить или кому-то угрожать. Когда он выстрелил, он сразу сказал, что он случайно. Он сам этого испугался, потому что он не планировал ни в кого стрелять, он даже никуда не целился, он вышел и первым делом осмотрел меня, потому что он испугался, думал, что меня задел", - заявила она.

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