Круче Бэнкси: московский художник превращает грязные машины в шедевры

Водители только рады

Раскрасить серый день! Москвич создаёт на немытых кузовах произведения искусства. Рисует всё, что приходит в голову, быстро и в самой разной технике. Главное, чтобы машина была побольше, а слой грязи — потолще.

Таинственный автор предпочитает работать, пока все спят. С водителями в конфликт не вступает. Те, как правило, счастливы от бесплатных художеств. Правда, грязеписца уже окрестили врагом автомоек. Как такое можно стереть? А он, оказывается, особо и не переживает. Просто получает удовольствие.

У Никиты Голубева – свой взгляд на творчество. К комплиментам относится сурово. Сказывается образование, он – дипломированный врач-педиатр. Лесть предпочитает резать, не дожидаясь перитонита. И хоть рисует на грязи, всегда выступает за чистоту жанра.

— А вы знаете, что у вас уже последователи появились?

— Я знаю, что есть пара ребят. Я не знаю, насколько они последователи. Может, это я чей-то последователь. Рисование на грязи существует столько, сколько грязь существует.

Вообще-то Никита пишет еще и яркими, масляными, красками. Он профессиональный художник, хоть и без специального образования. В его мастерской, как в сказке. Один образ фантастичнее другого. А то, что во всём мире он прославился благодаря грязным авто, его, похоже, не смущает.

— Вы стали после рисунков на машинах московским Бэнкси, вас сейчас рвут на части, все просят что-то рассказать, показать.

— Меня никто не рвет на части. И с Бэнкси не совсем корректное сравнение. Он же не рисует на грязных машинах, правда?

— Да, вы больше, чем Бэнкси.

— В сто раз!

Наконец-то улыбнулся. Кому повезёт завтра, даже Никита не знает. Всё зависит от вдохновения. Главное – даже в самое серое утро не забывать смотреть по сторонам.

Ольга Стрельцова, Мария Леванова, Арсений Калашников, Николай Карбанов, "ТВ Центр".

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