В Москве завершился зимний фестиваль движения школьников

Самых активных в различных номинациях наградили

В Москве завершился зимний фестиваль Российского движения школьников. В этом году он собрал почти две тысячи участников со всей страны. Самых активных в различных номинациях наградили.

Программа фестиваля была насыщенной, передает "ТВ Центр". За три дня школьники окунулись в водоворот общественных, культурных, спортивных событий. Побывали в наиболее успешных компаниях столицы, пообщались с известными людьми и даже поддержали российских хоккеистов на арене ЦСКА.

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