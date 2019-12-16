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Укравший 14 млрд экс-министр финансов Подмосковья сел на 14 лет

14:42
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Отбывать наказание Алексей Кузнецов будет в колонии общего режима

Басманный суд Москвы приговорил бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова к 14 годам тюрьмы. Он также не сможет занимать госдолжности в течение трёх лет, передает "ТВ Центр".

В период с 2005-го по 2008 год Кузнецов вместе с другими чиновниками из правительства Московской области входил в преступную группировку, которая расхищала муниципальную собственность. В общей сложности экс-министр украл 14 миллиардов рублей. Суд постановил взыскать с Кузнецова эту сумму и ещё 300 миллионов рублей.

Расследование длилось почти 10 лет из-за того, что бывший министр долгое время скрывался за границей. Его задержали во Франции в 2013 году, а в январе этого года Кузнецова экстрадировали в Россию.
 

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Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов (справа)
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов (справа)
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