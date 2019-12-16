ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Хлебникова призналась, что неизлечимо больна

13:40
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Певица не могла встать с постели

Российская певица Марина Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни.

В 2005 году у 54-летней артистки появились первые признаки неизлечимой болезни. В те времена она потеряла возможность самостоятельно передвигаться. Хлебникова замкнулась в себе и никому не рассказывала о своих трудностях. Диагноз она до сих пор держит в секрете.

"Рядом остались только родители, дочь и… Антон (экс-супруг Хлебниковой – прим. ред.)  – он не ушел. Он кормил меня с ложечки, возил по врачам", - рассказала она в интервью изданию "Собеседник".

Певице удалось пережить худшие времена, сейчас ее жизнь начала потихоньку налаживаться. Она стала давать больше концертов и интервью.

Бывший супруг Хлебниковой Антон Логинов покончил с собой в ночь на 30 сентября 2018 года. По словам артистки, он не мог смириться с тем, что один за другим умерли его бабушка с дедушкой, а затем родители. После череды трагедий Антона сразили три инсульта.

Хлебникова с огромным трудом пережила смерть мужа. Она попала в больницу с нервным срывом и не смогла прийти на похороны Логинова.

"Антон хотел бы, чтобы я жила. Очень хочется дождаться внуков и петь им колыбельные на ночь", - со слезами на глазах добавила Марина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Марина Хлебникова
Марина Хлебникова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.