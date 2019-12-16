Хлебникова призналась, что неизлечимо больна

Певица не могла встать с постели

Российская певица Марина Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни.

В 2005 году у 54-летней артистки появились первые признаки неизлечимой болезни. В те времена она потеряла возможность самостоятельно передвигаться. Хлебникова замкнулась в себе и никому не рассказывала о своих трудностях. Диагноз она до сих пор держит в секрете.

"Рядом остались только родители, дочь и… Антон (экс-супруг Хлебниковой – прим. ред.) – он не ушел. Он кормил меня с ложечки, возил по врачам", - рассказала она в интервью изданию "Собеседник".

Певице удалось пережить худшие времена, сейчас ее жизнь начала потихоньку налаживаться. Она стала давать больше концертов и интервью.

Бывший супруг Хлебниковой Антон Логинов покончил с собой в ночь на 30 сентября 2018 года. По словам артистки, он не мог смириться с тем, что один за другим умерли его бабушка с дедушкой, а затем родители. После череды трагедий Антона сразили три инсульта.

Хлебникова с огромным трудом пережила смерть мужа. Она попала в больницу с нервным срывом и не смогла прийти на похороны Логинова.

"Антон хотел бы, чтобы я жила. Очень хочется дождаться внуков и петь им колыбельные на ночь", - со слезами на глазах добавила Марина.

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